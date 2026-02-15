Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 15:34

Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом

Клебо установил абсолютный рекорд по числу золотых медалей на ОИ-2026

Йоханнес Клебо Йоханнес Клебо Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал единоличным рекордсменом в истории зимних Олимпийских игр, завоевав девятую золотую медаль. Историческое достижение было оформлено в воскресенье, 15 февраля, после победы мужской сборной Норвегии в эстафете 4х7,5 км. Второе и третье места в гонке заняли команды Франции и Италии соответственно.

До этого момента рекорд по количеству золотых наград на зимних Играх принадлежал сразу трем норвежским атлетам: Уле-Эйнару Бьерндалену, Бьорну Дэли и Марит Бьерген. Каждому из них удавалось подняться на высшую ступень пьедестала по восемь раз.

Ранее россиянин Савелий Коростелев заявил, что хотел бы сыграть с восьмикратным олимпийским чемпионом из Норвегии Йоханнесом Клебо в видеоигре. Узнав, что норвежец предпочитает тактический шутер Battlefield, спортсмен предложил встретиться на нейтральной площадке — в игре Fortnite.

До этого Коростелев заявил, что даже на идеальной трассе у него не получилось бы побороться с призерами олимпийской гонки. Спортсмен, занявший 15-е место, назвал уровень соперников космическим.

