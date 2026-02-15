Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 15:04

«Просроченный обмылок»: Володин указал на расстройство психики Зеленского

Володин заявил о психических расстройствах у Зеленского после его слов в Мюнхене

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности Фото: Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Слова президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности демонстрируют его нестабильное ментальное состояние, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, политик пытался убедить всех, что он еще молод, называя это своим главным преимуществом.

Просроченный обмылок Зеленский <...> пытался убедить всех, что он молод и у него есть запас времени. Вообще эти разговоры о молодости и временном запасе говорят о психических расстройствах их авторов, фобиях и жажде сохранить свою личную власть, — подчеркнул Володин.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал мерзкими слова Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Так он прокомментировал выступление украинского президента на конференции в Мюнхене, когда он заявил, что венгерский лидер якобы думает о росте своего живота, а не об армии.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что Зеленский на Мюнхенской конференции вел себя как «бешеная макака». Парламентарий обратил внимание, что политик бросался на всех и пытался эпатировать публику.

