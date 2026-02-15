В Госдуме раскрыли, что скрывается за нападками Зеленского на Орбана

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал мерзкими слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который якобы думает о росте своего живота, а не армии, передает РИА Новости. Шеремет выразил уверенность, что украинский лидер боится Орбана, который говорит ему правду в глаза.

Слова выскочки Зеленского вызывают лишь негодование. Они мерзкие. Это слова обреченного негодяя, предателя и преступника, которому нечего терять, поэтому он будет до последнего, как загнанная в угол крыса, сеять ложь и подлость. Зеленский издевается над людьми, которые думают о мире и заняли здравомыслящую позицию, — возмутился Шеремет.

Отсутствие аргументов, по словам депутата, толкает Зеленского на оскорбления, что демонстрирует его деградацию и духовное обнищание. Парламентарий также назвал главу киевского режима случайным человеком в политике, не имеющим права представлять украинский народ.

Ранее Зеленский второй раз публично оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене. Политик заявил, что венгерский лидер будто бы «забыл о значении слова „стыд“».