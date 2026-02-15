Депутат Рады сравнил Зеленского с «бешеной макакой» Депутат Рады Дубинский сравнил Зеленского с макакой после выступления в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности вел себя как «бешеная макака», заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он обратил внимание, что политик бросался на всех и пытался эпатировать публику.

Зеленский в Мюнхене как бешеная макака — на всех бросается. Вернулся к тому с чего начинал — эпатирует публику. Но факт в том, что он уже «доэпатировался» в 2021-м, — написал Дубинский.

Депутат также иронично сравнил президента США Дональда Трампа и американского госсекретаря Марко Рубио с родителями, которые безуспешно пытаются сделать вид, что их «бесноватый ребенок» нормален, хотя всем очевидно, что они не могут с ним справиться. Депутат добавил, что глобалисты превратили людей в «овощей» и правят, возя свою «макаку на представления».

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявлял, что Зеленский — это худший глава государства в истории постсоветской Украины, который полностью скомпрометировал эту должность. Он также назвал политика «побирушкой», который не имеет права вести переговоры из-за своей нелегитимности.