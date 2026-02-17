В Раде назвали «адекватной ценой» часть Донбасса за гарантии безопасности

Вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса стал бы адекватной ценой за гарантии безопасности, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Парламентарий назвал неадекватной «цену», которую страна платит за сохранение власти президента Владимира Зеленского.

Если цена мира — это 20% территории Донбасса <…>, и в обмен на этот кусок территории можно получить твердые гарантии безопасности и деньги на восстановление и компенсации погибшим (об этом ничего почему-то не говорят) — это адекватная цена, — написал парламентарий.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине гарантии безопасности при условии, что Киев заключит мирное соглашение с Москвой. По словам одного из американских чиновников, глава Белого дома Дональд Трамп использует тему гарантий для оказания давления на украинского президента Владимира Зеленского. Еще один источник заявил изданию, что основным пунктом, который нужно обсудить, остается территориальный вопрос. Он выразил надежду, что возможность найти компромисс по этому поводу есть.