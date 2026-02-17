Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 12:11

В Раде назвали «адекватной ценой» часть Донбасса за гарантии безопасности

Депутат Рады Дубинский предложил обмен территорий Донбасса на мир и компенсации

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса стал бы адекватной ценой за гарантии безопасности, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Парламентарий назвал неадекватной «цену», которую страна платит за сохранение власти президента Владимира Зеленского.

Если цена мира — это 20% территории Донбасса <…>, и в обмен на этот кусок территории можно получить твердые гарантии безопасности и деньги на восстановление и компенсации погибшим (об этом ничего почему-то не говорят) — это адекватная цена, — написал парламентарий.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине гарантии безопасности при условии, что Киев заключит мирное соглашение с Москвой. По словам одного из американских чиновников, глава Белого дома Дональд Трамп использует тему гарантий для оказания давления на украинского президента Владимира Зеленского. Еще один источник заявил изданию, что основным пунктом, который нужно обсудить, остается территориальный вопрос. Он выразил надежду, что возможность найти компромисс по этому поводу есть.

