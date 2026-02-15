Миллер назвал нынешнюю зиму знаковой для газового рынка Евросоюза

Нынешняя зима для европейского газового рынка становится знаковой из-за антирекорда по запасам газа в хранилищах, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Так он прокомментировал данные Gas Infrastructure Europe, согласно которым запасы газа в подземных хранилищах Франции опустились ниже 25% — самого низкого уровня в истории для февраля.

Нынешняя зима для европейского газового рынка становится знаковой. Вот еще один исторический антирекорд газового рынка ЕС, — отметил Миллер.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Германии также опустились ниже 25%, что стало самым низким показателем за всю историю наблюдений на эту дату. Из немецких ПХГ уже взяты все объемы, подготовленные к зимнему сезону, и откачка идет из резервов прошлых лет.

До этого представитель «Альтернативы для Германии» по энергетической политике Штеффен Котре заявил, что в бундестаге растут требования к кабинету министров вернуть закупки российского газа на фоне 96-процентной зависимости ФРГ от американского СПГ. При этом, по словам политика, правительство отказывается признавать эту зависимость.