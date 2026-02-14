Германия оказалась на грани газового коллапса

Запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 25%, что стало самым низким показателем за всю историю наблюдений на эту дату, сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Из немецких ПХГ уже взяты все объемы, подготовленные к зимнему сезону, и откачка идет из резервов прошлых лет.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 12 февраля в подземных хранилищах Германии осталось менее 25% запасов газа. Уровень заполненности является самым низким для этой даты за всю историю наблюдений, — говорится в сообщении.

Ранее представитель «Альтернативы для Германии» по энергетической политике Штеффен Котре заявил, что в бундестаге растут требования к кабинету министров вернуть закупки российского газа на фоне 96-процентной зависимости ФРГ от американского СПГ. При этом, по словам политика, правительство отказывается признавать эту зависимость.

Кроме того, председатель Совета экспертов по оценке экономического развития Германии Моника Шнитцер заявила, что ФРГ необходимо сформировать стратегический газовый резерв и расширить круг поставщиков, чтобы не попасть в опасную зависимость от американских ресурсов. По ее словам, администрация главы США Дональда Трампа может использовать газ как рычаг политического давления.