15 февраля 2026 в 15:15

Военэксперт ответил, помогут ли США Украине с дефицитом ракет-перехватчиков

Военэксперт Матвийчук: у США не хватает современных модификаций ракет Patriot

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press
У США не хватает современных модификаций ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что американцы располагают запасом устаревших и малоэффективных ракет Patriot, которые не справляются с российским вооружением, атакующим военные объекты Украины.

США располагают некоторым количеством устаревших ракет Patriot, но они не способны бороться с теми ракетами, которые мы применяем по Украине, ввиду своей технологической отсталости. А их современные PAC-3 и их модификации очень медленно производятся, и их недостаточное количество. Они необходимы США и их союзникам в Европе для своей обороны. То, что они могли на сегодняшний день, они поставили на Украину. Европа не имеет возможности поставить какие-то ракеты для Украины, а США пока не могут принять решение, будут ли они продавать эти ракеты в дальнейшем или не будут, ― объяснил Матвийчук.

Военный эксперт отметил, что нехватка ракет-перехватчиков для передачи Вооруженным силам Украины еще раз продемонстрировала, что лидеры ЕС столкнулись с серьезными трудностями. Он также добавил, что в ближайшем будущем ситуация для украинской армии на фронте может ухудшиться.

Ранее заместитель генсека Альянса Радмила Шекеринская заявила, что ракеты ПВО для Украины у европейцев уже закончились, поэтому теперь НАТО «ищет их по всему миру». По ее словам, только у США остались реальные возможности поставлять ракеты-перехватчики.

