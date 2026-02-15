Пытавшемуся сбежать экс-главе Минэнерго Украины предъявили обвинение

Экс-министру энергетики Украины Герману Галущенко, который фигурирует в уголовном деле о коррупции, предъявили обвинение, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, прежде бывший глава ведомства имел статус свидетеля.

Галущенко уже вручили подозрение (предъявили обвинение. — NEWS.ru). До этого он имел статус свидетеля, — подчеркнул Гончаренко.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило задержание Галущенко. В ведомстве уточнили, что его остановили при попытке покинуть территорию страны. Освобожденный от должности министр проходит по скандальному делу бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского.

До этого директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что точка в коррупционном деле против Миндича еще не поставлена. По его словам, вскоре в расследовании появятся новые детали, которыми бюро обязательно поделится с украинским обществом. Кривонос уточнил, что следствие действует осторожно и активно взаимодействует более чем с 10 иностранными юрисдикциями.