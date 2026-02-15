Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 15:18

Зарубин анонсировал ежегодное совещание судей с участием Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Российский президент Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), а также примет участие в ежегодном совещании судей. Расписание главы государства появилось в Telegram-канале «Вестей» со ссылкой на автора и соведущего программы «Москва. Кремль. Путин» ВГТРК Павла Зарубина.

Помимо этого, президент России намерен провести совещания с членами правительства и Совета безопасности. Как следует из публикации, на предстоящей неделе у российского лидера также намечается ряд международных переговоров и контактов.

Ранее Путин поздравил иранского коллегу Масуда Пезешкиана с 47-й годовщиной Исламской революции. Глава государства также выразил поддержку государству, которое борется за защиту своего суверенитета и законных интересов.

До этого руководитель фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко подарил президенту икону Божией Матери «Целительница». Она изображает Богородицу, которая склонила голову у постели болеющего мальчика. Глава государства перекрестился и поцеловал святой образ.

Владимир Путин
Павел Зарубин
контакты
судьи
