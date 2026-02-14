Путин поздравил Иран с национальным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил иранского лидера Масуда Пезешкиана с 47-й годовщиной Исламской революции, сообщила пресс-служба главы республики. Он также выразил поддержку государству, которое борется за защиту своего суверенитета и законных интересов, передает ТАСС.

Россия поддерживает усилия Ирана по защите своего суверенитета, законных интересов и обеспечению безопасности страны в нынешней сложной международной ситуации, — говорится в поздравлении.

Ранее глава РФ поздравил гендиректора Первого канала Константина Эрнста с 65-летием, высоко оценив его вклад в развитие отечественного телевидения. В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, отмечены талант, работоспособность и преданность делу, которые ценят коллеги и зрители.

Также Путин подписал указ о награждении Эрнста орденом «За доблестный труд». В документе, опубликованном на портале правовых актов, отмечены его заслуги в развитии средств массовой информации и его многолетняя добросовестная работа.

Кроме того, президент России поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником и поблагодарил артистов, оказывающих поддержку участникам спецоперации. Путин отметил символичность того, что праздник приурочен ко дню рождения Константина Станиславского.