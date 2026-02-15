Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 15:14

Биатлонист из Швеции прервал 16-летнюю серию неудач

Шведский биатлонист Понсилуома выиграл золото в гонке преследования

Мартин Понсилуома Мартин Понсилуома Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press
Шведский биатлонист Мартин Понсилуома завоевал золото в гонке преследования на Олимпийских играх в Италии, сообщили в пресс-службе Олимпиады. 30-летний спортсмен преодолел 12,5 км с одним промахом и впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Он также прервал 16-летнюю серию Швеции без личного золота в биатлоне.

Понсилуома финишировал с результатом 31 минута 11,9 секунды. Серебро взял норвежец Стурла Легрейд (+20,6; 2 промаха), бронзу — француз Эмильен Жаклен (+29,7; 3 промаха). На прошлой Олимпиаде в Пекине биатлонист становился вторым в масс-старте.

Ранее бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен завоевал золотую медаль в гигантском слаломе. Общее время 25-летнего спортсмена за две попытки составило 2 минуты 25 секунд. Отмечается, что атлет принес Южной Америке первую медаль в истории зимних ОИ.

До этого фигурист Михаил Шайдоров принес Казахстану историческую победу в мужском одиночном катании. После короткой программы он занимал лишь пятое место, но блестящий произвольный прокат позволил ему подняться на высшую ступень пьедестала.

Олимпиада
гонки
биатлон
биатлонисты
победители
