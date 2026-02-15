«Миндичгейт» продолжается? Арестован экс-глава Укрэнерго, связи с Зеленским

Экс-министра энергетики Германа Галущенко задержали при попытке бежать с Украины. Кто он такой, как связан с «Миндичгейтом» и Владимиром Зеленским, где сейчас остальные фигуранты?

Что известно об аресте Галущенко, где его задержали

Источники украинских СМИ сообщили, что Германа Галущенко в ночь на 15 февраля сняли с поезда при попытке пересечения границы. По данным «Украинской правды», у сотрудников пограничной службы был запрос от антикоррупционных органов Украины — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Пограничники были предупреждены на случай, если Галущенко соберется пересечь границу.

В НАБУ официально подтвердили информацию.

«Проводятся первоочередные следственные действия в соответствии с требованиями законодательства и санкцией суда», — сообщили в бюро.

Кто такой Герман Галущенко, какую роль играл в Киеве при Зеленском

Галущенко — уроженец Львова, юрист по образованию. В разные годы работал в прокуратуре, МИД и минюсте Украины, а также в украинском «Энергоатоме», где с мая 2020 года стал вице-президентом.

В апреле 2021 года Галущенко указом премьер-министра Дениса Шмыгаля был назначен министром энергетики Украины и оставался на этом посту до июля 2025-го, когда его назначили министром юстиции. После него минэнерго Украины возглавила Светлана Гринчук. В ноябре 2025-го Верховная рада Украины отправила обоих в отставку в связи с коррупционным скандалом, развернувшимся вокруг «Миндичгейта» — дела о коррупции в «Энергоатоме».

Герман Галущенко Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

По версии следствия, преступную группу возглавлял совладелец студии «Квартал-95» и соратник президента Владимира Зеленского — Тимур Миндич. В рамках операции антикоррупционных органов Украины обыски по этому делу проходили в том числе у Галущенко. Его отправили в отставку, внесли в базу сайта «Миротворец» как «мародера», «вора» и «члена ОПГ». Аналогично на «Миротворце» названы другие Фигуранты. Официальных обвинений не было выдвинуто.

По версии НАБУ и САП, экс-министр энергетики Украины играл ключевую роль в коррупционной схеме, получившей название «Миндичгейт». В данных прослушки, которые опубликовали антикоррупционные службы, его называли «Сигизмунд» или «Профессор».

«Галущенко получал личную выгоду путем заступничества Миндича перед президентом и использования услуг, организованных Миндичем, по легализации средств, полученных преступным путем через доверенное лицо министра, советника Миронюка», — сообщил СМИ прокурор САП Сергей Савицкий.

По данным НАБУ и САП, Галущенко заставлял подрядчиков «Энергоатома» платить Миндичу откаты в 10–15% и помог легализовать порядка $100 млн через офис в Киеве. Галущенко неоднократно бывал дома у Миндича; на пленки НАБУ попал звонок Зеленского экс-министру после SMS от главы коррупционной схемы.

Что с другими подозреваемыми в «Миндичгейте», смогут ли их судить на Украине

Точное количество подозреваемых по делу «Миндичгейта» неизвестно; в НАБУ говорили о «сотнях» подозреваемых и перечислили по крайней мере 50 человек (16 депутатов, 18 министров и замминистров, 10 журналистов, девять сотрудников СБУ, руководителей «Укрэнерго» и «Нафтогаза», представителей Минюста). Изначально подозрения получили как минимум 8 ключевых фигурантов: Тимур Миндич, Александр Цукерман, Игорь Миронюк, Дмитрий Басов и другие. При этом Миндич и Цукеман сумели покинуть Украину на поезде всего за несколько часов до публикации первых данных 10 ноября.

НАБУ Фото: Социальные сети

Сейчас Миндич и Цукерман находятся в Израиле. Как оказалось, совладелец компании «Квартал 95» и его помощник заранее обзавелись израильскими паспортами. В Израиле с 1978 года действует «правило невыдачи»: обычно еврейское государство отказывается от экстрадиции своих граждан, хотя есть примеры выдачи США в случае наличия надежных доказательств виновности.

В НАБУ заявили, что намерены добиваться экстрадиции Миндича и Цукермана на Украину. Гендиректор бюро Семен Кривонос признал, что процедура будет «продолжительной» и пока что бюро не намерено сообщать СМИ и населению о подробностях переговоров.

Читайте также:

Мюнхен-2026: оскорбления, как Орбан поставил Зеленского на место

«Герани» зажгли фейерверк в Одессе: удары по Украине 15 февраля

Резня в храме в Челябинске 15 февраля: подробности нападения, сколько жертв