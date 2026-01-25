Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 18:47

В Раде пожаловались на новую схему «Энергоатома»

Депутат Рады Железняк обратится в НАБУ из-за потери «Энергоатомом» $46 млн

Верховная рада Верховная рада Фото: Shutterstock/FOTODOM
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк написал в Telegram-канале, что украинская национальная компания «Энергоатом» потеряла 2 млрд гривен ($46,3 млн) на продажах электроэнергии благодаря новой схеме. Парламентарий намерен пожаловаться в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

После того как схема вышла в публичное пространство и отказался ДТЭК, «Энергоатом», наконец, вчера 21:00 (22:00 мск. — NEWS.ru) разослал письмо другим трейдерам. Типа: «Давайте добровольно вы подумаете расторгнуть с нами договор на эту поставку». И это полная профанация, — говорится в сообщении.

Ранее полиция пришла с обысками в Киевскую городскую государственную администрацию. Директора департамента финансов заподозрили в совершении преступления. Эту должность занимает Владимир Репик.

До этого лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что показания против нее в НАБУ по делу о взятке дал депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Игорь Копытин. Она отметила, что парламентарий сам находится под давлением агентства.

Украина
НАБУ
депутаты
Верховная рада
коррупция
Энергоатом
