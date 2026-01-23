В мэрии Киева прошли обыски В мэрии Киева проходят обыски, речь о деле с выпуском облигаций

Полиция пришла с обысками в Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА), сообщила пресс-служба мэрии украинской столицы. Директору департамента финансов вручили подозрение в совершении преступления. По данным КГГА, эту должность занимает Владимир Репик

Как сообщает пресс-служба КГГА, уголовное производство связано с решением Киевского городского совета, которое было принято еще в 2020 году. Речь идет о выпуске облигаций внутренних местных займов.

Следователи считают, что эти действия нанесли ущерб городскому бюджету. В самой мэрии с обвинениями не согласны и отрицают факт причинения ущерба.

Ранее стало известно, что силовики нагрянули с обысками в офис партии «Батькивщина». Правоохранительные органы подозревают лидера политической силы в подкупе парламентариев за нужное голосование. В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) полагают, что один из руководителей фракций Рады предлагал депутатам из других партий выгоду.

Позже Тимошенко назвала правительство президента Украины Владимира Зеленского фашистским. По словам экс-премьера, она стала жертвой политического преследования и ей неоднократно предлагали уехать из страны, но она осталась, чтобы показать всем, что «делает со страной эта свора».