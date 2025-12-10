ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 12:45

«Отпетый циник»: военэксперт о словах Зеленского про энергоперемирие

Военэксперт Дандыкин: Зеленский вспомнил о перемирии после призыва США к выборам

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский внезапно вспомнил о перемирии после призыва главы Белого дома Дональда Трампа провести выборы главы государства, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинский политик пытается выиграть время, чтобы дать ВСУ возможность восстановиться и пополнить ресурсы.

Россия предлагала в этом году перемирие на 9 Мая хотя бы в гуманитарных целях. ВСУ его не соблюдали. В это время гибли наши люди. То, что Зеленский отпетый циник, это ясно. Что такое перемирие? Это не мир. Все это делается для того, чтобы переместить войска и получить оружие. Не секрет, что главные удары сейчас идут не только с воздуха. Начинаются выкрутасы, им надо отвечать на заявление Трампа [о выборах на Украине]. Самое главное — Киев не признает никаких территориальных уступок. Зеленский сейчас не может ставить какие-то условия, как будто он наступает. Он начинает вертеться, как уж на сковородке, — высказался Дандыкин.

Он отметил, что Россия уже осознала суть временного перемирия для Украины, которое предоставляет возможность восстановить силы ВСУ. По мнению Дандыкина, это может привести к потерям для ВС РФ, так как украинская армия успевает получить дополнительное вооружение и мобилизовать новых солдат.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию, если Россия проявит инициативу. Он отметил, что обновленный мирный план пока не передали США, но работа над ним продолжается.

