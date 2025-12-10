Зеленский заявил о готовности к энергетическому перемирию с РФ

Зеленский заявил о готовности к энергетическому перемирию с РФ

Украина готова к энергетическому перемирию в случае готовности России, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также уточнил, что обновленный мирный план еще не передали США, но работа над ним продолжается, передает Страна.ua.

Работаем на уровне наших советников сегодня и завтра. Думаю, завтра уже передадим, — добавил Зеленский.

По его словам, сейчас обговариваются три документа: постоянно дорабатывающийся рамочный документ из 20 пунктов, документ о гарантиях безопасности и план послевоенного восстановления.

Ранее украинский чиновник сообщил, что новая версия мирного плана США по Украине включает в себя более жесткие условия по уступкам территории. Эту тему обсуждали президент Владимир Зеленский и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в рамках телефонных переговоров.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет сказал, что отказ Зеленского ознакомиться с американским мирным планом является бестолковым. Парламентарий обвинил украинского главу в несуразном поведении, нежелании прекращать противостояние и срыве всех жизнеспособных мирных инициатив.