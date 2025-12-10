Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 13:45

Лавров пригрозил последствиями в случае отъема российских активов на Западе

Лавров: Россия готова ответить на экспроприацию ее активов на Западе

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия готова дать адекватный ответ на возможную экспроприацию своих замороженных активов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на правительственном часе в Совете Федерации. Министр также предупредил о последствиях в случае размещения на Украине воинских контингентов европейских стран. Трансляция заседания велась на сайте Совфеда.

К любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать и к этому ответу мы уже готовы, — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что европейские страны планируют конфисковать замороженные активы России, поскольку другие источники финансирования Киева отсутствуют. По его словам, действия западных государств нарушают международные и коммерческие нормы.

Прежде сообщалось, что управляющий активами на сумму €16 млрд депозитарий Euroclear может потерять эти средства в России в случае реализации плана Еврокомиссии. Речь идет об изъятии замороженных активов Центробанка РФ в странах ЕС. Гендиректор Euroclear по финансовым рискам Гийом Элие отметил, что если Евросоюз примет решение о конфискации, это создаст риски как для Euroclear, так и для его клиентов, инвестирующих в РФ.

Россия
Сергей Лавров
замороженные активы
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Барнаула наблюдали в небе редкое атмосферное явление
Около 10 машин заблокировали трассу в российском регионе из-за гололеда
США выходят из НАТО? Что предложили в Вашингтоне, реакция американцев
Врач отреагировал на призыв ввести удаленку из-за гонконгского гриппа
Коммерческая недвижимость 2025–2030: что будет востребовано всегда
Стало известно о компромате Трампа на Зеленского и его жену
Бакальчук продал бывшей жене 1% в Wildberries
Генерал раскрыл цель дневной атаки ВСУ на Москву
Экс-нардеп ответил, может ли Зеленский готовить фальсификации на выборах
«Мыслим масштабами аттракциона». Как устроено шоу «История игрушек»
В России готовятся судить замешанных в махинациях на полмиллиарда рублей
В ГД призвали к консолидации для сохранения исторической памяти о ВОВ
«Продолжают продвигать мерзость»: Бородин о прилюдном жесте Бузовой
В Минобороны предупредили о новой атаке ВСУ на Россию
Росгвардия подвела итоги работы по изъятию оружия и взрывчатки за 2025 год
Семиклассница получила жуткие переломы, выпав из окна школы
Политолог оценил слова Зеленского о готовности к выборам на Украине
Кухня одной из стран Европы стала культурным наследием ЮНЕСКО
В московском метро мужчина с «розочкой» набросился на пассажиров
Путин назначил Кутомкина замсекретаря Совбеза России
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.