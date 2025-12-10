Лавров пригрозил последствиями в случае отъема российских активов на Западе Лавров: Россия готова ответить на экспроприацию ее активов на Западе

Россия готова дать адекватный ответ на возможную экспроприацию своих замороженных активов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на правительственном часе в Совете Федерации. Министр также предупредил о последствиях в случае размещения на Украине воинских контингентов европейских стран. Трансляция заседания велась на сайте Совфеда.

К любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать и к этому ответу мы уже готовы, — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что европейские страны планируют конфисковать замороженные активы России, поскольку другие источники финансирования Киева отсутствуют. По его словам, действия западных государств нарушают международные и коммерческие нормы.

Прежде сообщалось, что управляющий активами на сумму €16 млрд депозитарий Euroclear может потерять эти средства в России в случае реализации плана Еврокомиссии. Речь идет об изъятии замороженных активов Центробанка РФ в странах ЕС. Гендиректор Euroclear по финансовым рискам Гийом Элие отметил, что если Евросоюз примет решение о конфискации, это создаст риски как для Euroclear, так и для его клиентов, инвестирующих в РФ.