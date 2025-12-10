Росгвардейцы нашли десятки килограммов взрывчатки

Сотрудники Росгвардии с начала 2025 года нашли на территории Центральной России более 83,5 килограмма взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе Центрального округа федеральной службы войск. Кроме того, было изъято около 7 тыс. единиц огнестрельного оружия и 42,5 тыс. боеприпасов различного калибра, передает ТАСС.

Ранее бойцы спецназа из отряда ОМОНа «Русич» помогли полиции провести масштабную проверку деятельности частного реабилитационного центра. Мероприятия прошли в Егорьевске, где сотрудники учреждения незаконно удерживали постояльцев. Проверка установила, что рехаб размещался в частном доме, доступ в который был ограничен. На момент визита правоохранителей там находилось 26 человек, проходивших лечение от различных зависимостей.