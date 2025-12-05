Росгвардия показала, как проходила проверка элитного рехаба-«концлагеря»

Бойцы спецназа из отряда ОМОН «Русич» помогли полиции провести масштабную проверку деятельности частного реабилитационного центра, сообщили NEWS.ru в Главном управлении Росгвардии по Московской области. Мероприятия прошли в Егорьевске, где сотрудники учреждения незаконно удерживали постояльцев.

Проверка установила, что рехаб размещался в частном доме, доступ в который был ограничен. На момент визита правоохранителей там находилось 26 человек, проходивших лечение от различных зависимостей.

В ходе опроса все постояльцы рассказали о систематических нарушениях со стороны персонала. Они заявили, что сотрудники центра регулярно избивали их, связывали и принудительно оставляли в подвале.

Отмечается, что благодаря силовой поддержке бойцов Росгвардии были задержаны руководитель и трое работников центра. С ними проводятся дальнейшие следственные действия.

Ранее знакомый основателя элитного реабилитационного центра «Антонов PRO» Максима Антонова, которого задержали по обвинениям в незаконном лишении свободы, заявил, что тот на самом деле является хорошим человеком. Приятель пожелал остаться анонимным. По словам мужчины, Антонова могли оклеветать постояльцы центра. Собеседник надеется, что скоро все встанет на свои места.