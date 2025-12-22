Ограбление банка в Белгороде 22 декабря: что известно, кто напал, заложники

Днем 22 декабря мужчина угрожал взорвать банк в Белгороде. Что известно об инциденте, кто напал на банк, пытались ли ограбить кредитное учреждение?

Кто напал на банк в Белгороде 22 декабря

Неизвестный угрожал взорвать отделение Промсвязьбанка в Белгороде. Полиция оцепила здание банка на улице Преображенской.

Местные СМИ заявили, что нападавший может удерживать людей в качестве заложников. По другим данным, мужчина отпустил всех, кто был в помещении.

Около 11 утра 22 декабря неизвестный мужчина пришел в отделение Промсвязьбанка в Белгороде и заявил, что на его теле находится взрывчатка. Telegram-канал «112» утверждает, что он сам позвонил в полицию и не удерживал заложников. Мужчина потребовал прибытия сотрудников ФСБ для переговоров.

По последним данным, переговоры со злоумышленником продолжались около часа, после чего мужчину задержали. Огнестрельного оружия и взрывчатки при нем не оказалось, пишут местные каналы.

Что произошло, почему белгородец напал на банк

Мотивы злоумышленника неизвестны. «112» пишет, что сейчас мужчину допрашивают — есть вероятность, что мужчина находился под влиянием телефонных или интернет-мошенников, которые заставили его пойти на необдуманный поступок.

Пока неизвестно, выдвигал ли захватчик Промсвязьбанка какие-либо требования. За заведомо ложное сообщение о взрывном устройстве (ст. 207 УК РФ) псевдотеррористу может грозить до трех лет тюрьмы или принудительных работ, а также до 2 млн рублей штрафа.

В результате инцидента в Белгороде никто не пострадал, помощь медиков не потребовалась. Неизвестно, пытался ли мужчина ограбить банк.

