Неизвестный ворвался в банк со «взрывчаткой» в российском городе Житель Белгорода ворвался в банк с угрозами подрыва

Мужчина угрожал подорвать отделение банка в Белгороде, заявив, что на нем самодельное взрывное устройство, сообщил Telegram-канал «112». Он зашел в здание, позвонил в экстренные службы и потребовал от сотрудников ФСБ приехать в офис для переговоров.

Злоумышленник не удерживал заложников — посетители и персонал сами покинули помещение. Переговоры с мужчиной продолжались около часа. К полудню он добровольно сдался правоохранительным органам.

Сейчас задержанного допрашивают и выясняют мотивы. При досмотре взрывное устройство у него не обнаружили. Следователи не исключают версию, что он мог действовать под влиянием аферистов.

Ранее мошенники заставили супругов из Пермского края взять кредит, полететь в Москву и выйти на Тверскую улицу с плакатом в поддержку Службы безопасности Украины. Рассказывать кому-либо о поездке аферисты запретили. Пикет продлился 20 секунд. Пару обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ и неповиновении полиции. Суд назначил обоим штрафы в 30 тыс. рублей и 13 суток ареста.