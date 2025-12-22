Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 12:34

Неизвестный ворвался в банк со «взрывчаткой» в российском городе

Житель Белгорода ворвался в банк с угрозами подрыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мужчина угрожал подорвать отделение банка в Белгороде, заявив, что на нем самодельное взрывное устройство, сообщил Telegram-канал «112». Он зашел в здание, позвонил в экстренные службы и потребовал от сотрудников ФСБ приехать в офис для переговоров.

Злоумышленник не удерживал заложников — посетители и персонал сами покинули помещение. Переговоры с мужчиной продолжались около часа. К полудню он добровольно сдался правоохранительным органам.

Сейчас задержанного допрашивают и выясняют мотивы. При досмотре взрывное устройство у него не обнаружили. Следователи не исключают версию, что он мог действовать под влиянием аферистов.

Ранее мошенники заставили супругов из Пермского края взять кредит, полететь в Москву и выйти на Тверскую улицу с плакатом в поддержку Службы безопасности Украины. Рассказывать кому-либо о поездке аферисты запретили. Пикет продлился 20 секунд. Пару обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ и неповиновении полиции. Суд назначил обоим штрафы в 30 тыс. рублей и 13 суток ареста.

подрывы
банки
Белгород
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал долю национальных валют в расчетах по сделкам в СНГ
Депутат ответил, как скоро россияне могут навсегда попрощаться с WhatsApp
Раскрыта неожиданная тема на переговорах России и США в Майами
ВСУ попали под зачистку ВС России в двух населенных пунктах
Автоэксперт оценил, насколько опасно покупать авто на хабах со скидкой
В Москву доставили заместителя военного прокурора Петербурга для ареста
В Роспотребнадзоре раскрыли, в каких случаях крайне опасно посещать баню
Наступление ВС РФ на Харьков 22 декабря: ВСУ зажимают в клещи, Купянск
Путин призвал к борьбе с опасным явлением в СНГ
Жители Москвы и Санкт-Петербурга остались без WhatsApp
Литва нашла способ привлечь Белоруссию к помощи Украине
Разрезали саблей золотой орех: в МАМТе отрыли новый сезон «Щелкунчика»
Вэнс раскрыл возможную судьбу ЗАЭС
Товстик заявила, что Дибров лично передал свою жену Полину ее мужу
Психолог ответила, когда наступает первый кризис в браке
Раскрыты последствия для напавшего на банк в Белгороде россиянина
«Не измена»: Елена Товстик о связях мужа с женщинами во время беременности
ВСУ стали на шаг ближе к энергетическому коллапсу из-за ударов ВС России
Экс-супруга Товстика ответила на вопросы о «тройничках» и свингер-тусовках
Бойцы-алкоголики, теракт в Ступино, менялы в ДНР: ВСУ атакуют РФ 22 декабря
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.