Коростелев поделился фото после получения нейтрального статуса Коростелев опубликовал фото с Непряевой после получения нейтрального статуса

Лыжник Савелий Коростелев поделился в своем Telegram-канале фотографией с партнером Дарьей Непряевой после получения ими нейтрального статуса Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) для участия в международных турнирах. В опубликованном списке также фигурируют фристайлистка Анастасия Таталина и шесть белорусских спортсменов.

Дебют на выходных, — написал Коростелев под снимком.

Накануне российский спортсмен прибыл в Европу для подготовки к стартам в ожидании решения FIS. Следующий этап Кубка мира, где спортсмены с нейтральным статусом смогут выступить, пройдет 12–14 декабря в швейцарском Давосе.

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований выгодно лишь тем, кто хочет выступать в «тепличных условиях». По его мнению, отсутствие россиян девальвирует ценность медалей и лишает зрителей возможности наблюдать борьбу сильнейших атлетов.

Позднее депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал допуск российских спортсменов на международные соревнования главным событием 2025 года в спортивной сфере. Он отметил, что этот прорыв стал результатом работы переговорного процесса и усилий спортивных федераций.