10 декабря 2025 в 14:30

«Мисс Турция» оттаскала за волосы российскую модель на «гаремной» вечеринке

Модель Бюшра Каракаш избила 25-летнюю россиянку на вечеринке в Стамбуле

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Кикбоксерша и обладательница титула «Мисс Турция» Бюшра Каракаш избила 25-летнюю российскую модель на «гаремной» вечеринке у влиятельного бизнесмена в Стамбуле, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, жительница Ставрополя познакомилась в соцсетях с парнем, который позвал ее на день рождения к 63-летнему бизнесмену Аднану Далгакырану.

На вечеринке, по словам девушки, именинник подмигивал ей, обнимал и проявлял интерес, однако возле известного бизнесмена постоянно находилась Каракаш. В какой-то момент турчанка закричала и напала на россиянку: схватила ее за волосы и начала таскать.

Пострадавшая упала и сильно ударилась головой. Сам бизнесмен, как сообщила девушка, смотрел на избиение и ничего не предпринимал. По данным SHOT, нападавшая оказалась одной из любовниц турецкого коммерсанта из его гарема. Россиянке удалось вырваться с вечеринки, после чего она написала заявление в турецкую прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности Далгакырана и Каракаш.

Ранее в Хабаровске женщина откусила фалангу среднего пальца посетительнице городского кафе во время драки. Откушенную часть пальца нашли очевидцы происшествия и передали врачам скорой помощи. Теперь нападавшая предстанет перед судом.

модели
Турция
нападения
драки
любовницы
