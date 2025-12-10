В Хабаровске женщину будут судить за откушенный в драке палец

В Хабаровске женщину будут судить за откушенный в драке палец

Жительница Хабаровска откусила фалангу среднего пальца посетительнице городского кафе в ходе драки, передает прокуратура региона. Теперь женщина предстанет перед судом.

Пострадавшая сообщила, что весной этого года у нее завязалась словесная перепалка с незнакомой ей девушкой в кафе. Спор быстро перешел в драку во время которого злоумышленница и откусила фалангу.

Откушенную часть пальца нашли очевидцы происшествия и передали врачам скорой помощи. Реплантации она не подлежала, поэтому врачи установили потерпевшей специальную пластину, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в одном из супермаркетов Баку произошла драка между двумя аниматорами — Дедами Морозами. Очевидцами конфликта стали другие покупатели, которые и были вынуждены разнимать участников происшествия.

До этого на открытии ГУМ-катка произошел конфликт между концертным директором исполнителя Филиппа Киркорова Максимом Ситником и блогером Суадом Муратовичем. Стороны сначала сцепились на льду, а затем продолжили ссору у борта катка, обмениваясь оскорблениями, включая нецензурную брань.