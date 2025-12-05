Драка Дедов Морозов в магазине попала на видео Аниматоры в костюмах Дедов Морозов устроили драку в бакинском супермаркете

В одном из супермаркетов Баку произошла драка между двумя аниматорами — Дедами Морозами, видеозапись произошедшего опубликовало MK.RU. Очевидцами конфликта стали другие покупатели, которые и были вынуждены разнимать участников происшествия.

Пока неизвестно, что послужило причиной конфликта. Возможно, между сторонами возник спор, однако подробности не раскрываются. В соцсетях пользователи шутят, что Деды Морозы не поделили Снегурочку.

Ранее в Индии, в штате Уттар-Прадеш, на массовой свадьбе произошло столкновение между гостями из-за закусок. Мероприятие, на котором одновременно решили заключить брак 383 пары, переросло в драку. Несколько человек серьезно пострадали, а на маленького ребенка в результате потасовки опрокинули горячий чай. Местные власти, которые обычно присутствуют на таких мероприятиях, на этот раз не смогли предотвратить беспорядки.

До этого на открытии ГУМ-катка произошел конфликт между концертным директором исполнителя Филиппом Киркоровым — Максимом Ситником и блогером Суадом Муратовичем. Стороны сначала сцепились на льду, а затем продолжили ссору у борта катка, обмениваясь оскорблениями, включая нецензурную брань.