ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 14:54

Драка Дедов Морозов в магазине попала на видео

Аниматоры в костюмах Дедов Морозов устроили драку в бакинском супермаркете

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В одном из супермаркетов Баку произошла драка между двумя аниматорами — Дедами Морозами, видеозапись произошедшего опубликовало MK.RU. Очевидцами конфликта стали другие покупатели, которые и были вынуждены разнимать участников происшествия.

Пока неизвестно, что послужило причиной конфликта. Возможно, между сторонами возник спор, однако подробности не раскрываются. В соцсетях пользователи шутят, что Деды Морозы не поделили Снегурочку.

Ранее в Индии, в штате Уттар-Прадеш, на массовой свадьбе произошло столкновение между гостями из-за закусок. Мероприятие, на котором одновременно решили заключить брак 383 пары, переросло в драку. Несколько человек серьезно пострадали, а на маленького ребенка в результате потасовки опрокинули горячий чай. Местные власти, которые обычно присутствуют на таких мероприятиях, на этот раз не смогли предотвратить беспорядки.

До этого на открытии ГУМ-катка произошел конфликт между концертным директором исполнителя Филиппом Киркоровым — Максимом Ситником и блогером Суадом Муратовичем. Стороны сначала сцепились на льду, а затем продолжили ссору у борта катка, обмениваясь оскорблениями, включая нецензурную брань.

драки
супермаркеты
аниматоры
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смертельное ДТП в Забайкалье унесло жизни пятерых россиян
«Люди на этом торчат»: нарколог о запрете любви в рехабах
Раскрыто будущее Ермака, сохранившего должности в структурах власти Украины
В России оценили идею увеличить пенсионные выплаты до 50 тыс. рублей
«Не упала бы корона»: Зеленского призвали не игнорировать Навроцкого
В Литве собираются объявить режим экстремальной ситуации
Корстин назвала топ-5 легионеров Единой лиги ВТБ
«Города-заводы»: стало известно, что осложняет освобождение Краматорска
Бизнесмены из страны НАТО захотели вернуться в Россию
Напарник погибшей на пике Победы россиянки восстановился после обморожения
Центр ВСУ парализовало на фоне скандала с гибелью мобилизованных
В Госдуме настаивают на сокращении рабочего дня для россиян
Искусственный интеллект попался на взятках? Что такое ИИ-министр Диэлла
Песков указал на общность взглядов России и Индии на украинский вопрос
«Сильно опустел»: Балицкий описал ситуацию в подконтрольном Киеву Запорожье
Корстин ответила, сможет ли баскетболист Швед помочь УНИКСу выиграть титул
Как не травмироваться в мастерской: обязательные правила для мастера
Экс-нардеп ответил, почему Ермак не ушел на фронт вопреки своим обещаниям
Мошенники начали обманывать россиян с налогами
Москва раскритиковала финское председательство в ОБСЕ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.