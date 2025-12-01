Скандальная перепалка директора Киркорова с блогером попала на видео Появились кадры перепалки концертного директора Киркорова с блогером

В Сети появилось видео с потасовкой концертного директора исполнителя Филиппа Киркорова Максима Ситника и блогера Суада Муратовича. Скандальный инцидент произошел на открытии ГУМ-катка, кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На кадры попала перепалка, в ходе которой стороны обменялись оскорблениями, используя нецензурную брань. Сначала стороны конфликта сцепились на льду, а затем продолжили ссору у борта катка.

Ранее Mash сообщил, что блогер оскорбил Ситника, тот в ответ бросился на него с кулаками. Церемонию открытия пришлось временно остановить из-за начавшейся потасовки, рассказали авторы канала.

Ранее компания «Социум трейд» обратилась в суд с иском против певца Филиппа Киркорова из-за задолженности по кредитному договору на сумму 12 млн рублей, включая пени. Представитель артиста Роман Кузьмин заявил, что между Киркоровым и прежним руководством банка была достигнута договоренность о том, что выступление певца на новогоднем корпоративе в 2022 году будет зачтено в счет погашения долга. По словам представителя, выступление состоялось.