«Медведь» порезал девочку вентилятором на детском празднике Девочка порезалась об костюм аниматора-медведя на празднике в Екатеринбурге

Ребенок получил глубокие порезы во время танцев с аниматором-медведем на детском празднике в Екатеринбурге, сообщил Telegram-канал Ural Mash. Девочка дотронулась до открытого вентилятора, встроенного в костюм, после чего у нее пошла сильная кровь.

Родители отметили, что помогать девочке бросились все гости, кроме сотрудников студии. Девочку доставили в травмпункт, где ей наложили несколько швов и отправили на больничный.

По словам семьи, представитель студии вышел на связь только после получения досудебной претензии. Родители отметили, что он заявил об отсутствии денег на компенсацию и готовности к суду.

Мужчина в разговоре с каналом сообщил, что отец ребенка требует слишком крупную сумму, поэтому он намерен подать встречный иск. Он также добавил, что родители сами обязаны следить за ребенком. Семья девочки планирует обратиться в Следственный комитет и Роспотребнадзор.

Ранее в Новом Уренгое суд обязал детский сад выплатить 510 тыс. рублей семье девочки, которая травмировалась на территории дошкольного учреждения. Ребенок пострадал дважды: сначала в мае, а потом в августе 2024 года. Девочка сломала кости правого предплечья. Кроме того, у ребенка диагностировали ушиб головы и переломы позвонков.