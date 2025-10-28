«Очень смешно»: режиссер «Маши и Медведя» об идее запретить мультфильм в РФ Режиссер Ужинов назвал смешной идею запретить мультфильм «Маша и Медведь» в РФ

Режиссер мультфильма «Маша и Медведь» Олег Ужинов назвал смешной идею запретить мультипликационный сериал в России. В беседе с NEWS.ru аниматор заявил, что слышал об этой инициативе политолога и общественного деятеля Вадима Попова, однако не находит в ней ничего серьезного.

Да, я слышал про эту историю с запретом [мультфильма «Маша и Медведь»]. Это очень смешно, правда. Я даже не знаю, что тут сказать, не хочу даже комментировать, — высказался Ужинов.

Ранее сообщалось, что канал с мультфильмом «Маша и Медведь» обогнал конкурентов и стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине. За 2025 год его контент набрал свыше 800 млн просмотров.

Продюсер и директор сериала «Маша и Медведь» Дмитрий Ловейко ранее опроверг информацию о прекращении деятельности проекта в России. Он заявил, что московский офис, где продолжается производство мультсериала, не закрывается. По его словам, студия «Анимаккорд» и ее партнеры в Сербии, на Кипре и в других странах также продолжают работу, а мультфильм по-прежнему останется в России.