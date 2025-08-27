День знаний — 2025
27 августа 2025 в 19:12

YouTube-канал российского мультфильма стал самым популярным на Украине

«Маша и Медведь» стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине

Анимаккорд Анимаккорд Фото: Кадр из мультфильма «Маша и Медведь»

Канал с российским мультфильмом «Маша и Медведь» обогнал конкурентов и стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине, передает «Страна.ua», основываясь на данных, предоставленных ресурсом «Детектор медиа». За 2025 год его контент набрал свыше 800 млн просмотров.

Российский мультсериал «Маша и Медведь» стал самым популярным в детском сегменте украинского YouTube, — говорится в сообщении.

Украинские журналисты сообщают, что версия сериала с украинской озвучкой доступна на отдельном YouTube-канале, который насчитывает 18 млн подписчиков. Также, согласно данным издания, среди десяти самых востребованных детских YouTube-каналов на Украине большинство говорят на русском языке.

Ранее студия «Анимаккорд» и ее директор Дмитрий Ловейко опровергли информацию о прекращении деятельности проекта «Маша и Медведь» в России. До этого сообщалось, что производство сериала планируют перенести на Кипр, но эта информация не подтвердилась.

До этого кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый тизер пятой части медиафраншизы «Шрек». Из ролика стало известно, что в мультфильме появится выросшая дочь Шрека и Фионы — Фелиция.

