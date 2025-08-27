YouTube-канал российского мультфильма стал самым популярным на Украине «Маша и Медведь» стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине

Канал с российским мультфильмом «Маша и Медведь» обогнал конкурентов и стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине, передает «Страна.ua», основываясь на данных, предоставленных ресурсом «Детектор медиа». За 2025 год его контент набрал свыше 800 млн просмотров.

Российский мультсериал «Маша и Медведь» стал самым популярным в детском сегменте украинского YouTube, — говорится в сообщении.

Украинские журналисты сообщают, что версия сериала с украинской озвучкой доступна на отдельном YouTube-канале, который насчитывает 18 млн подписчиков. Также, согласно данным издания, среди десяти самых востребованных детских YouTube-каналов на Украине большинство говорят на русском языке.

Ранее студия «Анимаккорд» и ее директор Дмитрий Ловейко опровергли информацию о прекращении деятельности проекта «Маша и Медведь» в России. До этого сообщалось, что производство сериала планируют перенести на Кипр, но эта информация не подтвердилась.

