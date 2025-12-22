«Ашан» отреагировал на слухи об уходе из России

«Ашан» отреагировал на слухи об уходе из России Ритейлер «Ашан» опроверг информацию о решении покинуть российский рынок

Торговая сеть «Ашан» не планирует покидать Россию, заявили в пресс-службе компании. Там подчеркнули, что российское подразделение компании продолжает работать в штатном режиме. Таким образом ритейлер отреагировал на информацию о якобы своем уходе.

На фоне вновь появившихся новостей об уходе компании в очередной раз сообщаем, что «Ашан Ритейл Россия» продолжает работу на российском рынке и не планирует изменений в организации работы, — сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что ритейлер в России работает автономно, без инвестиций от материнской компании. Там также добавили, что планируют инвестировать в открытие новых супермаркетов на территории страны.

Это уже не первый раз, когда компания опровергает слухи о своем уходе с российского рынка. Подобная информация появлялась неоднократно.

Ранее ФАС инициировала масштабную проверку в отношении ведущих продуктовых ретейлеров России. В центре внимания регулятора оказались ключевые игроки рынка: группы компаний Х5, «Магнит», «Дикси», а также сети «Ашан», «О’кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка» и «Азбука Вкуса».