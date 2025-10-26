«Ашан» представил яркого персонажа для нового торгового направления

Известный ретейлер «Ашан» зарегистрировал в России совершенно новый товарный знак, передает РИА Новости со ссылкой на данные из электронной базы Роспатента. Им стал яркий красный птенец, который будет использоваться для развития детского направления сети магазинов.

Согласно официальным документам, российское подразделение компании направило заявку на регистрацию нового логотипа еще в октябре 2024 года. Ровно через год, в октябре 2025-го, ведомство одобрило запрос, и знак был официально внесен в реестр.

Теперь под этим запоминающимся изображением можно будет продавать широкий ассортимент продукции: от продуктов питания и косметики до канцелярских товаров и игрушек. Товары предназначены для детей от трех до 10 лет.

При подаче документов в Роспатент представители российского подразделения «Ашана» рассказали РИА Новости, что в рамках постоянного расширения линейки товаров собственных торговых марок компания работает над развитием ассортимента продуктов для детей под маркой «Ашан Красная птица Kids». Главной особенностью новой коллекции станет именно персонаж Птенчик, которого разместят на каждой упаковке.

