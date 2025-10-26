Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 04:51

«Ашан» представил яркого персонажа для нового торгового направления

«Ашан» запатентовал красного птенца для торговли детскими товарами

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Известный ретейлер «Ашан» зарегистрировал в России совершенно новый товарный знак, передает РИА Новости со ссылкой на данные из электронной базы Роспатента. Им стал яркий красный птенец, который будет использоваться для развития детского направления сети магазинов.

Согласно официальным документам, российское подразделение компании направило заявку на регистрацию нового логотипа еще в октябре 2024 года. Ровно через год, в октябре 2025-го, ведомство одобрило запрос, и знак был официально внесен в реестр.

Теперь под этим запоминающимся изображением можно будет продавать широкий ассортимент продукции: от продуктов питания и косметики до канцелярских товаров и игрушек. Товары предназначены для детей от трех до 10 лет.

При подаче документов в Роспатент представители российского подразделения «Ашана» рассказали РИА Новости, что в рамках постоянного расширения линейки товаров собственных торговых марок компания работает над развитием ассортимента продуктов для детей под маркой «Ашан Красная птица Kids». Главной особенностью новой коллекции станет именно персонаж Птенчик, которого разместят на каждой упаковке.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала товарный знак Starbucks до 2034 года. Заявка на регистрацию товарного знака в виде логотипа была направлена в Роспатент в мае 2024 года. После регистрации в России под ним могут предоставляться услуги ресторанов, кафе и чайных баров.

товарный знак
Ашан
дети
Россия
