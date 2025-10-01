Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 21:13

Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании

Роспатент зарегистрировал товарный знак Starbucks

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала товарный знак Starbucks до 2034 года, передает РИА Новости. Заявка на регистрацию товарного знака в виде логотипа была направлена в Роспатент в мае 2024 года. После регистрации в России под ним могут предоставляться услуги ресторанов, кафе и чайных баров.

Ранее стало известно, что McDonald’s может потерять товарные знаки в РФ, если не продлит их до 2026 года. Речь шла об окончании срока охраны товарных знаков «Макдоналдс», «Биг Мак» и «Чикен Макнаггетс», которые покрывают деятельность по производству продуктов и работе ресторанов.

Также потерять свой товарный знак в конце октября рискует компания The Coca-Cola Company. Срок его регистрации в Роспатенте истекает 31 октября 2025 года, а впервые заявка была подана еще в декабре 1936 года. До этого компания регулярно продлевала юридическую защиту. Она свернула бизнес в России в 2022 году, однако напиток продолжает попадать на рынок через параллельный импорт.

