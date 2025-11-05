Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 12:51

Ушедшая из России популярная компания зарегистрировала товарный знак

Роспатент: Starbucks зарегистрировала в России товарный знак в виде логотипа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американская компания Starbucks зарегистрировала в России товарный знак в виде логотипа, действие которого продлится до 2034 года, следует из данных Роспатента. Согласно документам, на лого изображена бело-зеленая эмблема с сиреной, передает РИА Новости.

Заявка на регистрацию логотипа была подана в мае 2024 года, а в ноябре 2025 года ведомство приняло решение о ее официальной регистрации. Новый товарный знак предоставляет компании право на организацию работы кофеен, включая обслуживание навынос, продажу чайных и кофейных напитков, фильтров для кофе, посуды, а также на внедрение программ лояльности для клиентов.

Ранее компания The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на товарный знак Coke в России на 10 лет. Отмечается, что впервые он был зарегистрирован в 1946 году. По результатам продления заявки американская компания будет владеть товарным знаком до 14 августа 2035 года. По информации Роспатента, регистрация была осуществлена по классу безалкогольных несолодовых напитков и сиропов для их приготовления.

Россия
Роспатент
логотипы
товарные знаки
Starbucks
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге ребенок пострадал из-за качелей на Морской набережной
Боксера парализовало при подготовке к Олимпиаде
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Россиянам напомнили о важности ухода за кормушками для птиц
Всадников из России допустили до международных командных турниров
Налет на Крым, удар БПЛА по Красиво, госизмена: ВСУ атакуют Россию 5 ноября
Марочко раскрыл, как продвигается зачистка Волчанска
Обвиняемая в контрабанде жена иноагента Гозмана сбежала из России
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.