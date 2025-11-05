Ушедшая из России популярная компания зарегистрировала товарный знак

Американская компания Starbucks зарегистрировала в России товарный знак в виде логотипа, действие которого продлится до 2034 года, следует из данных Роспатента. Согласно документам, на лого изображена бело-зеленая эмблема с сиреной, передает РИА Новости.

Заявка на регистрацию логотипа была подана в мае 2024 года, а в ноябре 2025 года ведомство приняло решение о ее официальной регистрации. Новый товарный знак предоставляет компании право на организацию работы кофеен, включая обслуживание навынос, продажу чайных и кофейных напитков, фильтров для кофе, посуды, а также на внедрение программ лояльности для клиентов.

Ранее компания The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на товарный знак Coke в России на 10 лет. Отмечается, что впервые он был зарегистрирован в 1946 году. По результатам продления заявки американская компания будет владеть товарным знаком до 14 августа 2035 года. По информации Роспатента, регистрация была осуществлена по классу безалкогольных несолодовых напитков и сиропов для их приготовления.