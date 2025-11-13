Предложения «проверки отопления» могут лишить россиян всех сбережений

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом проверки отопительной системы перед началом сезона, сообщили в F6. По данным компании, которые приводит РИА Новости, злоумышленники пишут своим потенциальным жертвам в мессенджерах и предлагают им выбрать якобы «дату проверки». При этом мошенники используют, к примеру, логотип сервиса «Мои документы».

Аналитики департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 обнаружили новый сценарий телефонного мошенничества, который используется для персонализированных атак, — сказано в сообщении.

Ранее мошенники создали более 258 клонов «Почты России» для обмана россиян — в частности, специалисты по безопасности с января по ноябрь текущего года выявили и заблокировали 214 ботов в Telegram и 44 фейковых сайта. Сценарий злоумышленников заключался в предложении получить или отследить письма и посылки, для чего потенциальным жертвам следовало ввести свои персональные данные.

До этого пожилой москвич отдал мошенникам более 30 млн рублей. В прокуратуре столицы выяснили, что аферисты несколько недель звонили 81-летнему пенсионеру и обманом добились от него перевода всех сбережений.