Мошенники создали более 250 клонов «Почты России» для обмана россиян

Мошенники создали более 258 клонов «Почты России» для обмана россиян — в частности, специалисты по безопасности с января по ноябрь текущего года выявили и заблокировали 214 ботов в Telegram и 44 фейковых сайта, сообщили ТАСС в группе компаний «Солар». Сценарий злоумышленников заключался в предложении получить или отследить письма и посылки, для чего потенциальным жертвам следовало ввести свои персональные данные.

Этих данных вполне достаточно, чтобы телефонный мошенник связался с потенциальной жертвой от имени почтового оператора и под разными предлогами убедил назвать код из СМС либо установить вредоносное приложение для кражи данных пользователя, — сказано в сообщении.

Ранее пенсионерка из Нижнего Новгорода была обманута мошенниками, представившимися сотрудниками пенсионного фонда, банка и силовых структур. Они убедили 78-летнюю женщину отменить «сомнительную операцию», для чего потребовали перевести все сбережения в золотые слитки на общую сумму 5 млн рублей и отдать их курьеру. Встречу они назначили на проселочной дороге.