29 ноября 2025 в 08:49

«Почта России» изменит правила оформления посылок

«Почта России» изменит префикс для международных отправлений с 1 декабря

«Почта России» с 1 декабря вводит изменения в правила оформления международных отправлений, говорится в рассылке компании. Первая буква в идентификаторе штрих-кода будет изменена с латинской R на L. Нововведения затронут такие услуги, как «Мелкий пакет», «Бандероль» и «Мешок М».

Почта России с 1 декабря 2025 года проведет технологическое изменение международных продуктов «Мелкий пакет», «Бандероль», «Мешок М», которое заменит первую букву в штриховом почтовом идентификаторе с R на L, — сказано в сообщении.

Данная мера связана с решением Всемирного почтового союза, который устанавливает единые стандарты для международных почтовых операций. Клиентам рекомендуют отправить посылки, помеченные старым префиксом, до наступления 1 декабря.

Ранее сообщалось, что «Почта России» снова стала доставлять посылки в США, после того как приостановила экспорт в августе из-за отмены беспошлинного режима. Прием отправлений возобновлен по определенным категориям, в частности «Документы» и «Подарок».

