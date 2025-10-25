Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 11:11

Ушедшая из России популярная компания продлила права на товарный знак

Coca-Cola продлила действие права на товарный знак в России на 10 лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Компания The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на товарный знак Coke в России на 10 лет, передает ТАСС. Отмечается, что впервые он был зарегистрирован в 1946 году.

По результатам продления заявки американская компания будет владеть товарным знаком до 14 августа 2035 года. По информации Роспатента, регистрация была осуществлена по классу безалкогольных несолодовых напитков и и сиропов для их приготовления.

Ранее Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала товарный знак Starbucks до 2034 года. Заявка на регистрацию товарного знака в виде логотипа была направлена в Роспатент в мае 2024 года. После регистрации в России под ним могут предоставляться услуги ресторанов, кафе и чайных баров.

До этого стало известно, что McDonald«s может потерять товарные знаки в РФ, если не продлит их до 2026 года. Речь шла об окончании срока охраны товарных знаков «Макдоналдс», «Биг Мак» и «Чикен Макнаггетс», которые покрывают деятельность по производству продуктов и работе ресторанов.

Coca-Cola
товарные знаки
Роспатент
регистрации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европу заподозрили в отсутствии плана действий по спасению Украины
«Он мне изменял»: российская топ-модель объявила о разводе
Microsoft создаст «универсальный» Xbox, объединивший консоль и ПК
В Госдуме резко высказались о ситуации с исчезновением Усольцевых
В столице островного государства впервые пройдут «Дни российского кино»
Экс-солистка «Фабрики» столкнулась с необычной послеродовой депрессией
Евросоюз обвинили в имитации поддержки Украины
«Искандер» разнес военный завод в Киеве: удары по Украине 25 октября
Трамп признался, какую тему обсудит на встрече с Си Цзиньпином
Миронов сделал важное заявление о судьбе «Справедливой России»
Спецпредставитель Путина заявил, что Россия и Украина близки к миру
В Госдуме назвали ключевое условие России для мирных переговоров
РФ подготовила сценарии применения дрона «Судного дня» после ядерной атаки
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри решил переехать из США
Подпольщик раскрыл новую стратегию российской армии
Во Франции женщина впервые получила пожизненное без УДО
Неизвестные открыли огонь по людям у Говардского университета
По делу о хищении денег у бойцов СВО арестовали еще трех человек
Наступление ВС России на Харьков 25 октября: сотня трупов, заградотряды
Стало известно, какие ракеты могли ударить по Киеву ночью
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.