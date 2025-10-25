Ушедшая из России популярная компания продлила права на товарный знак Coca-Cola продлила действие права на товарный знак в России на 10 лет

Компания The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на товарный знак Coke в России на 10 лет, передает ТАСС. Отмечается, что впервые он был зарегистрирован в 1946 году.

По результатам продления заявки американская компания будет владеть товарным знаком до 14 августа 2035 года. По информации Роспатента, регистрация была осуществлена по классу безалкогольных несолодовых напитков и и сиропов для их приготовления.

Ранее Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала товарный знак Starbucks до 2034 года. Заявка на регистрацию товарного знака в виде логотипа была направлена в Роспатент в мае 2024 года. После регистрации в России под ним могут предоставляться услуги ресторанов, кафе и чайных баров.

До этого стало известно, что McDonald«s может потерять товарные знаки в РФ, если не продлит их до 2026 года. Речь шла об окончании срока охраны товарных знаков «Макдоналдс», «Биг Мак» и «Чикен Макнаггетс», которые покрывают деятельность по производству продуктов и работе ресторанов.