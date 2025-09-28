У McDonald's осталось шесть месяцев, чтобы спасти «Биг Мак» в России

В январе 2026 года McDonald’s рискует лишиться прав на ряд ключевых брендов в России, передает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента. Речь идет об окончании срока охраны товарных знаков «Макдоналдс», «Биг Мак» и «Чикен Макнаггетс», которые покрывают деятельность по производству продуктов и работе ресторанов.

Риск утраты права на товарные знаки, действительно, может реализоваться в том случае, если McDonald’s не инициирует продление до 22 января 2026 года. После этой даты компании будет предоставлен шестимесячный штрафной срок, в течение которого можно будет восстановить действие товарных знаков с уплатой увеличенной пошлины, — сказано в публикации.

Генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина предупредила, что неуплата пошлины в отведенный шестимесячный период приведет к окончательной утрате прав на восстановление товарных знаков. Вернуть их после этого будет невозможно.

Ранее доктор экономических наук Алексей Зубец предположил, что рестораны быстрого питания «Макдоналдс» могут вернуться в Россию после разрешения Белого дома в течение нескольких месяцев. Экономист добавил, что затем бренду нужно будет сменить вывеску или выкупить сеть «Вкусно — и точка» и работать под этим названием в РФ.