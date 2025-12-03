Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 18:28

McDonald's зарегистрировал культовый слоган в России

McDonald's зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Вот что я люблю»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Американская корпорация McDonald's зарегистрировала товарный знак I'm lovin' it («Вот что я люблю») на территории России, пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных Роспатента. Заявка была подана в ведомство в декабре 2024 года, а в декабре 2025 года принято решение о регистрации. В качестве заявителя указана «Макдоналдс Корпорейшн».

Под этим знаком компания может производить и реализовывать в России различные пищевые продукты. Помимо этого, сеть может оказывать ресторанные услуги.

McDonald's объявил о приостановке деятельности в России 14 марта 2022 года, через три недели после начала специальной военной операции на Украине. В компании объяснили это решение возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

Ранее японская автомобильная корпорация Toyota зарегистрировала в России товарный знак Land Cruiser Prado. Концерн покинул российский рынок в 2022 году. Права на данный товарный знак будут закреплены за компанией до марта 2035 года. Согласно информации Роспатента, с 2021 года выручка Toyota в России сократилась в 47 раз: с 332 млрд рублей до 7,2 млрд рублей.

До этого сообщалось, что компания Visa намерена зарегистрировать в России три товарных знака. Заявки от «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» были направлены 25 ноября.

