Visa направила несколько заявок в Роспатент Visa хочет зарегистрировать в России три товарных знака

Visa хочет зарегистрировать в России три товарных знака, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Компания «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» направила свои заявки 25 ноября.

Товарные знаки относятся к таким классами товаров и услуг, как холодное оружие, уходовые средства за лицом, оказание услуг временного проживания. Это не первый раз, когда Visa подала заявки для регистрации своего бренда.

Ранее компания Disney Enterprises, покинувшая российский рынок в 2022 году, продлила в России исключительные права на 31 товарный знак еще на 10 лет. Решение касается торговых марок, зарегистрированных Роспатентом в период с 2007 по 2011 год. Среди продленных товарных знаков — фирменный замок Disney, названия мультфильмов Cinderella («Золушка»), Bambi («Бэмби») и Sleeping Beauty («Спящая красавица»).

До этого южнокорейская корпорация LG оформила регистрацию шести новых товарных знаков на территории России. Три из зарегистрированных брендов относятся к линейке аудиосистем Xboom — это XboomStage, XboomPower и XboomBuds. Их внесли в реестр по девятому классу МКТУ.