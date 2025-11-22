Disney сохранил товарные знаки в России Disney продлил в России исключительные права на 31 товарный знак

Компания Disney Enterprises, покинувшая российский рынок в 2022 году, продлила в России исключительные права на 31 товарный знак еще на 10 лет, сообщает ТАСС. Решение касается торговых марок, зарегистрированных Роспатентом в период с 2007 по 2011 год.

Среди продленных товарных знаков — фирменный замок Disney, названия мультфильмов Cinderella («Золушка»), Bambi («Бэмби») и Sleeping Beauty («Спящая красавица»), имена персонажей Snow White (Белоснежка), Ariel (Ариэль), Pinocchio (Пиноккио), Peter Pan (Питер Пэн), а также изображения Малифисенты, Дональда Дака, Злой королевы и других героев.

The Walt Disney Company объявила о приостановке деятельности в России в марте 2022 года, включая выпуск, лицензирование и показ фильмов. Компания также отозвала ряд готовящихся премьер, ограничив присутствие продукции на российском рынке.

Ранее Роспатент продлил на 10 лет исключительное право компании The Coca-Cola Company на товарный знак Coke в России. По результатам продления заявки американская компания будет владеть товарным знаком до 14 августа 2035 года. По информации Роспатента, регистрация была осуществлена по классу безалкогольных несолодовых напитков и сиропов для их приготовления.