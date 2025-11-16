Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 10:41

Южнокорейский гигант зарегистрировал новые товарные знаки в России

Корпорация LG зарегистрировала в России шесть новых товарных знаков

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Южнокорейская корпорация LG оформила регистрацию шести новых товарных знаков на территории России, сообщает ТАСС. Три из зарегистрированных брендов относятся к линейке аудиосистем Xboom — это XboomStage, XboomPower и XboomBuds. Их внесли в реестр по 9-му классу МКТУ.

Остальные три товарных знака связаны с цифровыми продуктами: Affectionate Intelligence, LG AI Processor и webOS. Их зарегистрировали по 9-му и 42-му классам МКТУ. Согласно данным Роспатента, заявки подавала компания «ЭлДжи электроникс инк» в период с 2024 по 2025 год. Срок действия всех товарных знаков истекает в 2034–2035 годах.

Ранее российское подразделение японской корпорации Sony — «Сони мобайл коммюникейшнз рус» — полностью прекратило деятельность в стране, о чем свидетельствуют сведения из ЕГРЮЛ. Компания завершила процедуру добровольной ликвидации. Фирма официально прекратила работу 11 августа 2025 года, хотя документы на закрытие были поданы еще в октябре 2024 года.

До этого концерн Henkel также объявил о завершении продажи своих активов в России весной 2023 года. Сумма данной сделки составила 54 млрд рублей, а покупателем выступил консорциум местных инвесторов.

компании
товарные знаки
регистрации
электроника
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, где россияне хотели бы провести зиму
Дмитриев удивился «реакции» Вашингтона на коррупционный скандал на Украине
Умная колонка помогла россиянке узнать об изменах мужа
Скумбрия в горячем маринаде с грибами и лучком — пальчики оближешь!
Мошенники попытались развести на деньги 99-летнего ветерана
«До последнего украинца»: Ушаков раскрыл противников аляскинских соглашений
Названы возможные цели ВСУ на фоне их провалов на фронте
Ушаков раскрыл, ожидать ли встречи Путина и Трампа в ближайшее время
В Ленобласти перекрыли федеральную трассу после опрокидывания грузовика
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон изменяла Уильяму с Гарри?
Пленный боец ВСУ назвал приказы своих командиров неисполнимыми
Появились кадры, как рецидивист расстрелял семью из пневматики
Умер голос «Каратэ-пацана» и «Бегущего в лабиринте»
У Киева заканчиваются электростанции: удары по Украине 16 ноября
Пекарский порошок: секрет пышной и воздушной выпечки
Идеальная запеканка: готовится сама, съедается мгновенно, топ-8 рецептов
В МЧС назвали количество жертв крупного пожара в подмосковном кафе
В Москве создали уникальные стационары для «сердечников»
ДТП почти парализовало движение на внешней стороне МКАД
Бывший настоятель одного из самых известных монастырей взят под стражу
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.