Южнокорейский гигант зарегистрировал новые товарные знаки в России

Южнокорейская корпорация LG оформила регистрацию шести новых товарных знаков на территории России, сообщает ТАСС. Три из зарегистрированных брендов относятся к линейке аудиосистем Xboom — это XboomStage, XboomPower и XboomBuds. Их внесли в реестр по 9-му классу МКТУ.

Остальные три товарных знака связаны с цифровыми продуктами: Affectionate Intelligence, LG AI Processor и webOS. Их зарегистрировали по 9-му и 42-му классам МКТУ. Согласно данным Роспатента, заявки подавала компания «ЭлДжи электроникс инк» в период с 2024 по 2025 год. Срок действия всех товарных знаков истекает в 2034–2035 годах.

Ранее российское подразделение японской корпорации Sony — «Сони мобайл коммюникейшнз рус» — полностью прекратило деятельность в стране, о чем свидетельствуют сведения из ЕГРЮЛ. Компания завершила процедуру добровольной ликвидации. Фирма официально прекратила работу 11 августа 2025 года, хотя документы на закрытие были поданы еще в октябре 2024 года.

До этого концерн Henkel также объявил о завершении продажи своих активов в России весной 2023 года. Сумма данной сделки составила 54 млрд рублей, а покупателем выступил консорциум местных инвесторов.