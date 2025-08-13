Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Подразделение Sony «самоликвидировалось» в России

Подразделение Sony окончательно перестало работать в России

Фото: Sheldon Cooper/Global Look Press

Подразделение японского производителя электроники Sony — «Сони мобайл коммюникейшнз рус» — окончательно перестало работать в России, следует из данных ЕГРЮЛ. Фирма завершила процесс самоликвидации.

Российское отделение компании прекратило свою деятельность 11 августа этого года, при этом документы для закрытия подали еще в октябре 2024-го. Компания пыталась самоликвидироваться еще в 2023 году, но тогда ей отказали в этом.

Ранее тульский предприниматель Олег Кирюхин подал в суд на производителя косметики и моющих средств Henkel из-за недобросовестной конкуренции. Иск был рассмотрен 7 августа и оставлен без движения до 5 сентября.

В Rusprofile отметили, что иск подан с нарушениями арбитражного процессуального кодекса. В заявлении не хватает части документов, госпошлина оплачена не в полном объеме. Кирюхин учредил и руководит компанией «Сфера», которая строит жилые и нежилые здания.

Концерн Henkel объявил о завершении продажи активов в России весной 2023 года. Сумма сделки оценивалась в 54 млрд рублей, покупателем стал консорциум местных инвесторов. В числе брендов компании — клей «Момент», чистящие средства «Пемолюкс», Persil и «Пемос».

