Деловые поездки россиян по стране сократились на 8% в 2025 году

В 2025 году деловые туристы из России сократили число внутренних перелетов на 8% по сравнению с 2024 годом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на агентство делового туризма «Аэроклуб». Тенденцию связали с оптимизацией расходов компаний.

Управляющий директор агентства «Аэроклуб» Юлия Липатова отметила, что рынок делового туризма напрямую отражает состояние экономики, включая динамику инфляции и рынок труда. По данным агентства, в 2025 году уменьшилось и количество командировочных рейсов за рубеж. Представители сервиса «Ракета» оценили общее сокращение внутренних и зарубежных поездок примерно в 7%.

Снижение частоты деловых поездок позволило компаниям почти на четверть сократить расходы на командировки, отмечают в банке «Точка». Среди отраслей ритейлеры сократили количество поездок на 20%, а представители нефтегазовой и энергетической сферы — всего на 3%, подсчитал «Аэроклуб».

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что российские компании должны использовать время до возвращения западных фирм для резкого повышения конкурентоспособности. По его словам, ключевой угрозой станет массированный выход на рынок китайских и других иностранных игроков.