Mash сообщил о многомиллионной задолженности Полины Гагариной перед ФНС Mash: Полина Гагарина задолжала ФНС больше 10 млн рублей

Telegram-канал Mash пишет, что певица Полина Гагарина задолжала ФНС больше 10 млн рублей. По его данным, если исполнительница не погасит долг, ей могут заблокировать счета трех компаний: «Полина Гагарина», «Гагараэвент» и «Джейси-Гагараком».

В материале сказано, что указанные компании ведутся через несколько юридических лиц. По данным канала, в 2024 году они принесли певице 450 млн рублей выручки, но по упрощенной системе налогообложения выплатили лишь 15 млн рублей.

Канал утверждает, что ИП «Гагарина» и два ООО — «Полина Гагарина» и «Гагараэвент» — разделены, хотя во всех случаях речь идет об исполнительском искусстве. Также авторы материала задались вопросом, не дробит ли певица бизнес.

