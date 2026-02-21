Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 14:38

Mash сообщил о многомиллионной задолженности Полины Гагариной перед ФНС

Mash: Полина Гагарина задолжала ФНС больше 10 млн рублей

Полина Гагарина Полина Гагарина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Telegram-канал Mash пишет, что певица Полина Гагарина задолжала ФНС больше 10 млн рублей. По его данным, если исполнительница не погасит долг, ей могут заблокировать счета трех компаний: «Полина Гагарина», «Гагараэвент» и «Джейси-Гагараком».

В материале сказано, что указанные компании ведутся через несколько юридических лиц. По данным канала, в 2024 году они принесли певице 450 млн рублей выручки, но по упрощенной системе налогообложения выплатили лишь 15 млн рублей.

Канал утверждает, что ИП «Гагарина» и два ООО — «Полина Гагарина» и «Гагараэвент» — разделены, хотя во всех случаях речь идет об исполнительском искусстве. Также авторы материала задались вопросом, не дробит ли певица бизнес.

Ранее сообщалось, что почти 29 млрд рублей налогов и иных взысканий доначислила Федеральная налоговая служба крупнейшей обувной сети России Zenden. Как рассказал основатель компании Андрей Павлов, такая сумма стала результатом проверок, проведенных ведомством.

