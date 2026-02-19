Россияне получат больше возможностей для путешествий в Европу

Россияне получили больше возможностей для перелетов в Европу благодаря авиакомпании Kuwait Airways сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России. Перевозчик запустит рейсы в Россию с 16 марта.

Судя по расписанию, опубликованному на сайте аэропорта Домодедово, рейсы будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам, — говорится в сообщении.

Особенностью авиакомпании Kuwait Airways являются самолёты с широким фюзеляжем, преимущественно используется модель Boeing 777-300ER. Перевозчик обладает обширной сетью маршрутов. Среди направлений Европы выделяются такие крупные города, как Амстердам, Барселона, Франкфурт, Женева, Лондон, Мадрид, Малага, Манчестер, Милан, Мюнхен, Ницца, Париж, Рим и Вена. Помимо прочего, компания предлагает прямые рейсы в Нью-Йорк.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что Дагестан вошел в десятку регионов России по раннему бронированию туров. По ее словам, республика предлагает большое количество разнообразных программ.