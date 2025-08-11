Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 15:59

Россиянин судится с немецкой Henkel из-за брендов «Лоск» и «Персил»

Предприниматель из России обвинил компанию Henkel в недобросовестной конкуренции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тульский предприниматель Олег Кирюхин подал в суд на производителя косметики и моющих средств Henkel из-за недобросовестной конкуренции, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Иск был рассмотрен 7 августа и оставлен без движения до 5 сентября.

Заявление в суд по интеллектуальным правам поступило в конце июля. По мнению Кирюхина, Henkel неправомерно использует товарные знаки «Персил» и «Лоск». Под этими брендами выпускают порошки и гели для стирки, — уточнили в сервисе.

В Rusprofile отметили, что иск подан с нарушениями арбитражного процессуального кодекса. В заявлении не хватает части документов, госпошлина оплачена не в полном объеме. Кирюхин учредил и руководит компанией «Сфера», которая строит жилые и нежилые здания. В 2024 году выручка фирмы составила 55 млн рублей, прибыль — 127 тысяч рублей. В документах не уточняется, в чем заключалась недобросовестность корпорации из ФРГ по отношению к тульскому бизнесмену.

Концерн Henkel объявил о завершении продажи активов в России весной 2023 года. Сумма сделки оценивался в 54 млрд рублей, покупатель — консорциум местных инвесторов. В числе брендов компании — клей «Момент», чистящие средства «Пемолюкс», Persil и «Пемос», косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu.

