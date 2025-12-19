«Уверен, что конкуренция будет»: Путин о будущем MAX

России действительно нужен был национальный мессенджер MAX, у которого в будущем будут конкуренты, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Глава государства добавил, что теперь у страны есть все инструменты цифровой среды.

Что касается MAX и конкуренции, она всегда нужна. Я уверен, что конкуренция будет. В отношении Telegram и других мессенджеров. Проблема только в одном — в соблюдении российских законов. Проблема этих мессенджеров заключается в том, что политика их стран не давала им соблюдать наши законы. Уверен, что и у MAX будут конкуренты. Нужно ли было это делать? Конечно да, нужно. У нас все инструменты цифровой сферы были, кроме мессенджера, — высказался президент.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях изменения в законодательство, которыми закрепляется возможность проверки возраста с помощью MAX. Теперь зарегистрированный в мессенджере пользователь сможет не показывать удостоверение личности при покупке алкоголя и табачной продукции.