В Москве обвалились арендные ставки на складские помещения

Рынок складской недвижимости Москвы и Подмосковья столкнулся с резким падением арендных ставок после периода стремительного роста, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение цен из-за рекордного предложения и ослабления спроса.

Согласно прогнозам, к концу 2025 года арендные ставки в логопарках Москвы и Подмосковья сократятся на 16%, а в 2026 году — еще на 5%. Аналитики связывают это с массовым появлением на рынке спекулятивных складских комплексов, построенных не под конкретного заказчика. Также на ситуацию повлияло сокращение активности крупнейших игроков, таких как компании электронной коммерции. Объем сделок до конца года может упасть на 17%.

Некоторые девелоперы отреагировали на кризис пересмотром проектов. Также компании предлагают скидки до 15% или переходят к строительству под заказ. Несмотря на это, эксперты уверены, что падение ставок - не долгосрочный тренд. Ожидается, что к первой половине 2026 года рынок стабилизируется, а цены — покажут рост на 5-7%.

